Transmissões televisivas da Liga espanhola vão simular presença de público

As transmissões televisivas dos jogos da Liga espanhola de futebol vão contar com sons ambientes característicos de cada estádio, bem como com a simulação da presença de público, impedido de estar presente devido à pandemia, revelou esta segunda-feira a Movistar.

"Trabalhámos muito com a La Liga para tentar que a experiência das múltiplas partidas seja o mais enriquecedora possível para os espetadores. Estão a ser ultimadas pequenas novidades para que essa experiência seja o mais parecida possível com a presença de público nas bancadas", avançou Alex Martinez Roig, diretor de conteúdos da estação Movistar+, que detém os direitos de transmissão dos jogos da La Liga.

Para tal, vai ser usado o som ambiente real dos estádios e das reações aos golos próprios de cada um deles, que vão ser colados às transmissões televisivas em direto dos encontros, quer do primeiro escalão espanhol, quer do segundo.

"O que os espetadores vão ver é a virtualização das bancadas e do som. Isto vai ser opcional. Quem quiser ouvir os sons dos jogadores [com o estádio sem público], pode ouvir, mas também preparámos uma versão que acreditamos que serve melhor às transmissões", destacou Roger Brosel, responsável de conteúdos e programação da La Liga.

O campeonato espanhol, interrompido em março devido à pandemia de covid-19, tem o seu regresso agendado para quinta-feira, com o dérbi Sevilha-Betis. Com 11 jornadas por disputar, o FC Barcelona lidera com dois pontos de avanço sobre o Real Madrid.