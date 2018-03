Continuar a ler

O primeiro treino sob o comando de Paco López, que foi futebolista do Levante em 1994/95, está marcado para a manhã de terça-feira.Juan Ramón Lopez foi hoje destituído do cargo, horas depois do empate caseiro a um golo com o Espanyol, em encontro da 27.ª jornada da Liga espanhola.O conselho de administração do clube de Valência reuniu-se após o encontro e decidiu-se pela destituição do técnico, que havia chegado no início da temporada transata e logrou a subida ao principal campeonato espanhol.Após o empate com o Espanyol, o Levante segue, provisoriamente, no 17.º lugar da Liga espanhola, com 21 pontos.Este domingo, os dois golos do encontro aconteceram na segunda metade, com os locais a adiantarem aos 55 minutos, através de um penálti convertido por Jose Morales, e os forasteiros a empatarem nos descontos, aos 90+1, pelo brasileiro Leo Baptistão.Na edição 2017/18 da Liga espanhola, Juan Ramón López é o 10.º treinador a ser demitido.