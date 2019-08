Treinador do Ath. Bilbao: «Quando casei comprei um apartamento ao lado do centro de treinos»

Gaizka Garitano, treinador do Athletic Bilbao, elogiou numa entrevista ao jornal inglês 'The Guardian' a política do clube, que só contrata jogadores bascos."É diferente quando não se joga apenas pelo dinheiro ou para ganhar títulos, mas sim pela camisola, pelos valores, pelas nossas famílias e amigos. É algo especial", considerou.O treinador garante que o clube tem orgulho por fazer as coisas desta forma. "Na minha opinião somos a equipa mais diferenciada do mundo."E a verdade é que, mesmo com um campo de recrutamento mais curto que os rivais, o Athletic Bilbao consegue manter-se na 1.ª divisão. "Para ser honesto, acho que é um milagre porque em mais de 100 anos nunca descemos e espero que tal nunca venha a acontecer."A dedicação e o orgulho do técnico também não podem ser colocadas em causa. "Ser treinador deste clube é um sonho tornado realidade. Nasci perto de Lezama (o centro de treinos) e quando casei comprei um apartamento ao lado do campo. Da minha varanda, podia ver os treinos..."