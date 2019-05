Treinador do Valencia tomou banho... no balneário do Barcelona

A noite de sábado foi de verdadeira loucura para os jogadores do Valencia, que pelo meio de tanta celebração por causa da conquista da Taça do Rei deixaram o balneário a si reservado do Estádio Benito Villamarín num estado... 'impraticável'.





O espaço ficou de tal forma desarrumado, que até o treinador Marcelino Toral se viu impedido de utilizá-lo e teve de recorrer a território inimigo para tomar o seu banho pós-jogo, que foi dado... no balneário do Barcelona. Sim, leu bem. Marcelino teve de utilizar o balneário do adversário para se aprumar antes de toda a comitiva deixar o estádio para rumar ao jantar de celebração.Menos mal que naquela altura já lá ninguém estava...