Treinador do Valladolid sobre Plata: «Vamos dar-lhe uma segunda oportunidade, que tem de aproveitar»

Gonzalo Plata vai voltar ao elenco do Valladolid este fim de semana. A garantia foi dada pelo técnico da formação da Segunda Liga espanhola, numa declaração prévia ao encontro com a Real Sociedad B na qual, ainda assim, não revelou se será como titular ou como suplente utilizado."Está muito melhor e é provável que jogue no encontro de San Sebastián. Vamos dar-lhe uma segunda oportunidade que tem de aproveitar. Todos sabemos a sua qualidade futebolística, mas também tem de demonstrar maturidade. Vai viajar para terras bascas e, dependendo do seu estado anímico, será titular ou suplente", disse o técnico Pacheta, citado pelo portal 'Pucela Fichajes'.Lembre-se que Plata não foi opção nos últimos dois encontros (Oviedo e Las Palmas), depois do acidente que sofreu a altas horas da madrugada a 8 de dezembro , no qual foi apanhado com excesso de álcool no sangue.