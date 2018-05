Rúben Semedo, recorde-se, é acusado de tentativa de homicídio, ameaças, ofensas, sequestro, posse ilegal de arma e roubo com violência.

O internacional português Rúben Semedo, jogador do Villarreal que se encontra detido desde fevereiro em Espanha, foi um dos presidiários que assistiram na última quinta-feira a uma palestra do treinador do Valencia, Marcelino García Toral, e do capitão, Dani Parejo, na prisão de Picasset, onde o médio se encontra emA palestra, segundo um jornal local, foi subordinada ao tema "Os valores do futebol" e os dois representantes do Valencia acabaram por responder a uma série de perguntas que lhes iam sendo formuladas pelos detidos, muitas delas centradas no aspeto desportivo.