Treinador punido com 73 jogos de suspensão por ameaçar e agredir árbitro

Uma punição exemplar, é o mínimo que se pode dizer sobre o castigo imposto em Espanha a Gonzalo Barahona Martín, treinador do Juventud Los Carmenes, num jogo da 3.ª divisão de Madrid. O técnico foi punido com 73 jogos de suspensão!





Em causa estão atos muito graves, descritos no comunicado do órgão disciplinador, cometidos relativamente ao árbitro, e não só.Foi sancionado com um jogo, pelo cartão vermelho; com outros 12 por tentativa de agressão ao árbitro, assistentes e autoridades desportivas; 10 por ameaçar, coagir, empurrar e atuar com violência relativamente ao árbitro, assistente e autoridade desportiva; outros 10 jogos por por ameaçar, coagir, empurrar e atuar com violência relativamente ao árbitro, assistente, em ação diferenciada; e 40 por agredir os agentes de jogo já referidos, causando danos ou lesões, que requereram assistência médica.