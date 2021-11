Treinador vê vermelho por insultar e agredir jogador da própria equipa: «P... que pariu!»

O treinador do Extremadura, equipa da 3.ª divisão espanhola, viu um cartão vermelho nos últimos minutos do jogo de ontem com o DUX Internacional de Madrid, que perdeu por 2-1, por ter insultado um jogador da própria equipa.



O relatório do árbitro, citado da imprensa espanhola, é claro: "Dirigiu-se a um jogador da sua equipa que estava no banco nos seguintes termos: 'vai procurar equipa, p... que pariu'. Ao mesmo tempo segurava-o pela camisola à altura do peito e abanava-o, tendo de ser separado pela restante equipa técnica."



O jogador em causa era Musa Drammeh, que tinha sido substituído aos 55 minutos. No final do jogo Manuel Mosquera minimizou o incidente: "A minha atitude com o Musa foi agressiva, mas não o insultei, penso que é preciso entrar em campo de outra forma. O que peço a todo o mundo é um mínimo de compromisso."



Depois, especificou a atuação do jogador. "Vi que o Musa não tinha vontade de jogar e não se pode ir para o campo assim. Tem de aprender, é normal em mim fazer as coisas desta forma, mas é preciso fazê-los ver."



E ainda deixou uma garantia: "Não me arrependo do que aconteceu, mas podia tê-lo feito de outra forma. Mas não me arrependo."