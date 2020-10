Tribunal de Instrução de Valência rejeita queixa-crime contra Jorge Mendes

O Tribunal de Instrução de Valência rejeitou, esta sexta-feira, a queixa-crime apresentada por Antonio Sesé, ex-conselheiro do Valencia, contra o empresário português Jorge Mendes, Peter Lim, presidente do clube, e ainda outros membros executivos dos ché.





Recorde-se que o superagente, assim como Peter Lim e outros membros dos quadros diretivos do Valencia, tinham sido acusados pelo ex-conselheiro do clube de crimes de corrupção em transferências de jogadores e também por branqueamento de capitais, acusações essas que a juíza María Isabel Rodríguez afirmou não existirem provas suficientes para a acusação, como relata a imprensa espanhola. Uma grande vitória para o empresário português, que vê assim afastadas as suspeitas levantadas pelo antigo dirigente.Antonio Sesé irá agora apresentar recurso da decisão do Tribunal de Instrução de Valência.