Trincão com futuro por resolver

Ronald Koeman chegou ao comando técnico do Barcelona para mudar a face da equipa e deve operar mudanças no ataque. Desde logo, uma das dúvidas passa pela aposta em jovens, com Francisco Trincão incluído nesse lote. O avançado, de 20 anos, trocou o Sp. Braga pela cidade Condal num negócio de 31 milhões de euros, mas ainda terá o futuro por decidir. O diário ‘Sport’ garante que o Barça pondera manter Trincão na equipa principal ou então emprestá-lo esta época. Por isso mesmo, Jorge Mendes esteve ontem reunido com a direção culé para decidir a situação de vários jogadores, entre eles o futebolista português.

Segundo a ‘Marca’, a prioridade da reunião entre o agente português e a direção culé prendeu-se com a renovação de Ansu Fati, mas também terá sido analisado o futuro de Trincão e de Nélson Semedo.