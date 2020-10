Trincão convence Ronald Koeman: «Tem um grande futuro pela frente»

Ainda só tem 59 minutos acumulados nas três primeiras jornadas da liga, mas Trincão já convenceu Ronald Koeman. “Está a adaptar-se rapidamente às nossas ideias. É um jogador muito jovem [20 anos] e com um grande futuro pela frente”, destacou o técnico do Barcelona, numa análise aos reforços feita aos meios de comunicação do clube.





Os maiores elogios vão para Ansu Fati, que este ano integra o plantel principal. “ Tem um talento enorme. Não existe mais algum jogador de 17 anos no Mundo que jogue numa seleção fantástica como Espanha”, realçou o holandês, que acabou por não conseguir contratar o compatriota Depay ao Lyon. “Estou contente com o plantel. Tentámos melhorar e nalguns casos conseguimos. Noutros não, mas isso também se deve à situação económica do clube.”