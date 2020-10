Trincão integrou trabalhos do Barcelona após teste negativo à Covid-19

Francisco Trincão participou esta sexta-feira no treino do Barcelona, treinou sem limitações e está disponível para o encontro de sábado frente ao Getafe (20 horas) na 6.ª jornada da liga espanhola.





O facto de Cristiano Ronaldo ter testado positivo à Covid-19 ao serviço da Seleção Nacional deixou Trincão como um caso de risco, por ter estado em contacto direto com um infetado. Como tal, segundo o protocolo da liga espanhola, o extremo foi diretamente para casa quando chegou à Catalunha e foi lá que se submeteu ao teste PCR. Nas 24 horas seguintes, até conhecer o resultado, Trincão manteve-se confinado em casa. Só na manhã desta sexta-feira, após saber que havia testado negativo, recebeu ordens para se deslocar ao centro de treinos do Barcelona e trabalhar com os restantes colegas.O bósnio Miralem Pjanic, que na quinta-feira trabalhou no ginásio depois de ter regressado dos compromissos das seleções com uma contusão nas costas, também esteve às ordens de Ronald Koeman e treinou sem qualquer limitação. Tal como trincão, o médio vai integrar a convocatória do técnico holandês para o duelo com o Getafe.