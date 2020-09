Trincão: «Messi dá-me indicações durante os jogos»

Francisco Trincão tem causado boa impressão esta época no Barcelona e o jovem internacional português, de apenas 20 anos, garante estar focado, tranquilo e preparado para ajudar o clube no que for necessário. Em entrevista ao jornal 'La Vanguardia' conta que tem falado com Ronald Koeman e revela o que Messi lhe diz durante os jogos.





"Gosto de fazer golos e assistências, de procurar o 1x1 de forma continuada e ajudar a equipa com e sem bola", refere Trincão, quando lhe pedem que se defina como jogador. "Sinto-me confortável em todas as posições do ataque, tanto nas alas como no meio. Gosto de jogar em qualquer uma dessas posições."O avançado português foi contratado ainda na época passada, Koeman não era então o treinador, mas o holandês parece apreciar as qualidades de Trincão. "Ele fala muito comigo e pede-me para ser eu mesmo, que tente fazer golos. Na prática pede-me para fazer o meu trabalho. Sou um jogador jovem e tenho de melhorar em muitos aspetos."O jogador, ex-Sp. Braga, que diz não ver jogos das outras equipas, mostra-se agradecido ao empresário Jorge Mendes porque tornou o seu "sonho em realidade". Confessa ser um admirador de Cristiano Ronaldo e de Lionel Messi, acrescentando que tem falado com o argentino. "Ele perguntou-me como estava, se estava bem, se precisava de alguma coisa. E durante os encontros fala-me do jogo e dá-me indicações."