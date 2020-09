Trincão: «Não tenho paciência, odeio estar no banco!»

Numa altura em que Barcelona está de pernas para o ar por causa de Leo Messi, Francisco Trincão vai sendo visto como um possível salvador da pátria catalã, conforme recentemente o 'ABC' escreveu. Ora, talvez querendo aproveitar para dar um ânimo extra ao jovem português, os catalães revelaram esta terça-feira uma extensiva entrevista mais pessoal ao ex-Sp. Braga, na qual Trincão assume alguns dos seus maiores atributos e defeitos.





E falar em coisas negativas, Trincão não tem dúvidas em apontar uma. "Não tenho paciência. Odeio estar no banco", atirou o português à Barça TV. Já no plano inverso, o português vê o seu "estado de ânimo e personalidade" como uma das maiores virtudes. Quanto à nova experiência na Catalunha, Trincão assume estar a gostar do "ambiente, a comida e as pessoas" em Barcelona.Sobre o Barcelona, o português diz tratar-se do "maior clube do mundo, que conta com os melhores jogadores do Mundo". E é aí que quer escrever a sua "própria história", sem comparar-se a ninguém. Por fim, Trincão assumiu-se fã dos vídeojogos, mas ao contrário da maior parte dos futebolistas tem outros gostos. "Não gosto de FIFA, prefiro jogador Call of Duty".