Trincão, Pjanic e agora... Gustavo Maia. Quem é o novo recruta do Barça?

A pensar no sucesso futuro ou mantê-lo em continuado, é fundamental que um clube vá renovando o seu ‘stock’ de matéria-prima no plantel e nos quadros da formação. Apesar da época menos conseguida este ano, o Barcelona está a realizar esse processo para a nova temporada.





Em janeiro atacou o jovem promissor português, Francisco Trincão, ao Sp. Braga por 31 milhões e, de seguida, Matheus Fernandes ao Palmeiras por 7 milhões. Após a interrupção das competições nacionais e internacionais por causa da pandemia Covid-19, o Barça voltou ao ataque.Além de ter aproveitado a transferência de Arthur para Juventus por 72 milhões, para ir a Turim buscar Pjanic por 60, os catalães confirmaram a presença em 2020/21 no plantel blaugrana do jovem lateral-esquerdo da formação, que esta época representou o Schalke 04, Juan Miranda.Sentindo que ainda faltam peças para o puzzle ficar completo, os ‘culés’ não se ficaram por aqui. Sentindo que se trata de uma promessa que não pode escapar ao destino de jogar na Catalunha, o clube contratou Gustavo Maia ao São Paulo.O jovem avançado brasileiro de 19 anos, que foi recentemente uma revelação do São Paulo nos escalões da formação, não chegou a fazer a estreia como profissional no clube. Apesar de ter sido chamado à equipa principal no encontro frente ao Botafogo (derrota por 0-1), a contar para o Campeonato Paulista, não chegou a saltar do banco de suplentes.No início do ano, o clube paulista vendeu uma opção de compra do jogador brasileiro por 1 milhão de euros ao Barcelona. Os catalães tinham até ao dia 15 de julho para decidir se ficariam com o avançado em definitivo por mais 4,5 milhões de euros.Segundo a GloboEsporte, a pandemia do novo coronavírus terá atrasado o primeiro pagamento de 1 milhão de euros. Assim, o São Paulo recorreu a um fundo internacional para pedir a antecipação desse valor. Agora, com o recebimento de forma integral, o Barcelona vai pagar ao fundo (1 milhão) e o restante dinheiro (4,5 milhões) ao emblema Tricolor.Mas o São Paulo mantém na sua posse 30 por cento do passe do jogador, provavelmente a pensar numa futura transferência.Gustavo Maia nasceu em Brasília, a 22 de janeiro de 2001. Foi aos 14 anos que entrou para a formação do São Paulo, onde precisou de três avaliações para ficar definitivamente alojado no centro de treinos do clube, em Cotia.O jovem avançado fez mais de uma centena de jogos pelos escalões de formação do clube e apontou mais de 50 golos. Destacava-se por cada categoria por onde passava e acumulou títulos (sete) na formação. O seu melhor ano na mesma foi 2018, quando apontou globalmente 30 golos em 36 jogos e em destaque, no Paulistão, onde fez 21 golos e foi o artilheiro do São Paulo na competição.Iremos ouvir falar novamente de Gustavo Maia nos próximos tempos?Jorge Afonso