Trincão: «Preciso de aproveitar as oportunidades» Estreou-se anteontem como titular no Barça e gostaria de manter o estatuto diante do Real





Trincão elogiado após a estreia a titular e logo num jogo da Champions

• Foto: Reuters