Trippier acusado de violar regras das apostas: defesa arrisca pesada sanção

Kieran Trippier foi esta quinta-feira formalmente acusado pela Federação Inglesa de ter violado as regras relativas às apostas no futebol, correndo agora o risco de enfrentar uma pesada sanção, tal como há algumas semanas sucedera com Daniel Sturridge. Em causa estará o facto de o defesa inglês supostamente ter apostado na própria transferência do Tottenham para o Atlético Madrid em 2019, algo que viola claramente as regras impostas pela FIFA neste particular.





Apesar das acusações, a 'Marca' deixa claro que o defesa de 29 anos se encontra com a "consciência totalmente tranquila", algo que já terá transmitido ao próprio Atlético Madrid. Segundo o mesmo jornal, o inglês considera que não fez nada de errado e vê toda esta acusação como algo "ridículo", estando já disponível para prestar todos os esclarecimentos às autoridades.A confirmar-se a sanção de Trippier, o defesa seguirá os passos de Sturridge, que recentemente foi suspenso por quatro meses por ter dado indicações ao seu irmão relativamente a uma possível transferência para o Sevilha (que não viria a concretizar-se).