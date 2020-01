Trippier é baixa de última hora para Simeone

O Atlético de Madrid emitiu um comunicado esta sexta-feira sobre a situação de Kieran Trippier, informando que o defesa inglês sofre de uma pubalgia e não viaja para Eibar, onde a formação colchonera vai defrontar a equipa local, este sábado, às 20 horas.





Em comunicado, o clube refere que o jogador "fez várias sessões de treino alternativo e individualizado antes de ontem, dia em que treinou com o restante companheiros de equipa. No entanto, o desconforto não diminuiu e Trippier não viajará com a equipa para a partida contra o Eibar."