Trippier é também conhecido no Atlético Madrid por Rooney e o culpado é Diego Costa

Kieran Trippier chegou ao Atlético Madrid no início da temporada e segundo o lateral direito a "adaptação tem sido perfeita". Em entrevista ao jornal 'Marca', Trippier revelou ainda que há um jogador que desde o primeiro dia que o trata por Rooney.





"Por dia, o Diego Costa chama-me à vontade umas dez vezes de Rooney. está nisto o tempo todo, mas é o Diego, não me importo, todos o achamos divertido, gosto das suas brincadeiras. Já o conhecia da Premier League, é o jogador mais divertido com quem joguei", afirmou Trippier."A adaptação está a ser perfeita. O tempo é muito agradável, a comida muito boa, melhor do que em Inglaterra. Só posso agradecer a todos por me fazerem sentir bem-vindo tão depressa."