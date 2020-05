Tubarões europeus disputam Nélson Semedo: Juventus, Inter, Manchester City e Bayern 'à caça'

Nélson Semedo é um dos jogadores mais cobiçados do Barcelona e os responsáveis do conjunto blaugrana consideram que o lateral-direito poderá vir a ser um jogador importante ou para gerar um forte encaixe financeiro ou para entrar numa eventual contratação de jogadores que interessam à equipa de Quique Sétien. O português fez manchete do jornal 'Mundo Deportivo', que explicou por onde pode passar o futuro próximo de Nélson Semedo.





Neste momento, são vários os emblemas que se perfilam para lutar pelo internacional português, sendo que, em aberto, está a possibilidade de poder vir a ser companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo. O interesse do Barcelona em Pjanic é conhecido, mas para abrir mão do médio, o clube de Turim poderá exigir que Semedo entre na transferência. O mesmo pode acontecer numa eventual contratação de Lautaro, avançado do Inter que também está na órbita dos catalães.Todavia, no caso específico da Juventus, Maurizio Sarri parece estar descontente com Mattia de Sciglio, pois dá pouco ao ataque dos italianos, nem está convencido com Danilo que chegou a Turim há menos de um ano, proveniente do Manchester City. De acordo com fontes do Barcelona, ingressar na Juventus seria mesmo uma hipótese que Nélson Semedo veria com bons olhos. O facto de poder vir a ser companheiro de Cristiano Ronaldo e de ambos serem representados por Jorge Mendes, poderá vir a ajudar na operação.Relativamente ao Inter, Nélson Semedo é visto como um possível sucessor de Candreva, jogador de 33 anos, e que se aproxima da fase final da carreira. Aqui, o português poderia servir de moeda de troca para baixar o preço da contratação de Lautaro, argentino que interessa ao Barcelona.Mas os interessados no jogador que saiu de Portugal, depois de dar cartas no Benfica, não se ficam por Itália. Em Inglaterra, por exemplo, Guardiola não parece satisfeito com João Cancelo, jogador que contratou no início da época, e estará disposto a voltar a apostar num português. Neste caso, em Semedo. Todavia, o Man. City parece disposto apenas a um negócio que envolva os dois jogadores, ou seja, pretende que Cancelo regresse a Espanha, agora para jogar ao serviço dos catalães.O Bayern Munique é a outra equipa que pensa no português para reforçar o plantel. Com Kimmich a jogar no meio-campo e Pavard a atuar a central, os bávaros pretendem encontrar uma solução para a direita e Nélson Semedo também está bem cotado.Todavia, o futuro do português só se deve resolver no verão, quando as épocas forem dadas como terminadas, tendo em conta que, nesta altura, está totalmente focado em ajudar o Barcelona a reconquistar o campeonato e a vencer a Liga dos Campeões.