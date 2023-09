Tudo à larga no Barcelona: Aqui estão os... seis alvos de mercado dos catalães

O Barcelona viveu graves constrangimentos financeiros nos últimos mercados de transferências. Conseguiu contratar e dotar o plantel às ordens de Xavi de alguns talentos, mas um emblema com os pergaminhos dos catalães quer sempre mais.

Neste momento ainda não passam de rumores, habituais nos frenéticos mercados de transferências, mas a verdade é que não há fumo sem fogo e, certamente, alguns destes nomes acabarão mesmo por rumar a Camp Nou.

Kai Havertz e Jorginho, ambos do Arsenal, encabeçam esta lista, tendo a companhia de outros dois nomes do rival Manchester United - o castigado Jadon Sancho e o pouco utilizado Anthony Martial.

Na Alemanha, o holandês De Ligt está insatisfeito com a pouca utilização no Bayern Munique e também é visto com bons olhos para ocupar um posto na defesa culé. Finalmente, Nico Williams, do Athletic Bilbao, surge como um jovem talento que pode crescer muito na Catalunha.