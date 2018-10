Vinícius em destaque na primeira vitória no pós-Lopetegui

No primeiro jogo após a saída de Julen Lopetegui, e mesmo tendo sido ante uma equipa da Segunda Divisão B, o Real Madrid respondeu de forma positiva, vencendo por 4-0 diante do UD Melilla, em partida da 1.ª mão dos 16 avos de final da Taça do Rei.Um encontro que marcou a estreia de Santiago Solari enquanto técnico interino e também a do brasileiro Vinícius Jr. enquanto titular. Apostado em fazer valer a confiança, o ex-Flamengo foi mesmo o destaque da partida, ao assinar duas assistências, para os golos de Marco Asensio (45'+1) e Álvaro Odriozola (79'). Antes já Karim Benzema, aos 28', tinha aberto a contagem, tendo Cristo González fixado o resultado final já na compensação.Marcada para dia 5 de dezembro, a segunda mão não deverá ser mais do que uma mera formalidade...Consulte o direto do jogo