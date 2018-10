Um golo do Valladolid nos descontos impede Espanyol de comandar La Liga

O Espanyol só por muito pouco não saltou esta sexta-feira para a liderança do campeonato espanhol, ao ceder um empate, 1-1, no terreno do Valladolid, com o golo dos locais apontado nos descontos.O toque de partida da 10.ª jornada poderia deixar os catalães como líderes isolados, à condição, mas o golo do italiano Daniele Verde, aos 90'+1, deitou a perder a vantagem que vinha dos 20, quando Borja Iglésias adiantou os visitantes.Assim, o Espanyol iguala o FC Barcelona, com 18 pontos, mais um que o Alavés e mais dois que Sevilha, Atlético Madrid e Valladoldid. O Real Madrid só aparece em sétimo, com 14.No sábado, o Atlético de Madrid recebe a Real Sociedad e, no domingo, há o "El Clásico", com o Real Madrid em Barcelona.