Um guarda-redes que vende Caro o golo: o detentor de recorde de imbatibilidade em Espanha

Chama-se Jose Antonio Caro, tem 28 anos e é guarda-redes do Burgos, equipa da 2.ª Divisão espanhola. E é, também, o novo detentor do recorde de imbatibilidade no futebol espanhol: 900 minutos. Ou seja, foi totalista nos 10 jogos da equipa no campeonato e não sofreu qualquer golo. Um registo que permitiu a Caro superar Claudio Bravo, guardião que, em 2014/15 no Barcelona, esteve 755 minutos sem sofrer golos. Isto no que diz respeito ao início de temporada. O máximo de sempre continua a pertencer a Abel Resino, guarda-redes que ficou imbatível entre 25 de novembro de 1990 e 17 de março de 1991, segundo dados revelados pela Liga espanhola."É um reconhecimento que gosto de ter, mas o mais importante é a equipa e que, sempre que joguemos, consigamos três pontos. Aceitaria sofrer golos em todos os jogos, desde que a equipa ganhasse. Porque quanto mais jogos ganharmos, mais perto estaremos do objetivo", explicou Caro, apontado à subida de divisão. O Burgos ocupa o 3.º lugar, com 18 pontos em 10 jogos. Com apenas seis golos marcados e... zero sofridos.