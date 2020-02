Um Hazard daqueles: belga volta a desfalcar Real Madrid

Um mal nunca vem só. O Real Madrid perdeu na visita ao Levante (0-1), não marcou, ficou sem a liderança em vésperas de defrontar o Barcelona na liga e Hazard voltou a lesionar-se a quatro dias de enfrentar o City, na Champions. Não faltam problemas a Zidane, que agora se vê sem o jogador para dois jogos importantes.





Segundo o boletim clínico avançado este domingo pelos merengues, o internacional belga sofreu uma "fissura no perónio distal da perna direita". Embora o Real Madrid não avance com o tempo de paragem, a imprensa espanhola garante que pode ir aos dois meses. Para já Hazard falha o jogo da Liga dos Campeões com o Manchester City, e o El Clásico, com o Barcelona, no próximo domingo.Recorde-se que Hazard esteve longe dos relvados três meses, também por lesão, e havia voltado há dois jogos.