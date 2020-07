Um insólita jornada em Espanha com 10 expulsões em sete jogos

A 37ª jornada de La Liga contou com uma situação bem rara de terem existido 10 expulsões em sete partidas. Esta foi a jornada em que se verificaram mais expulsões nos últimos 14 anos, sendo que 'apenas' tinham sido exibidos 71 cartões vermelhos nas 36 jornadas anteriores.





De resto, a última jornada com tantos cartões vermelhos havia acontecido durante a época 2006/2007, quando, na 4.ª jornada, 11 atletas foram admoestados com cartão vermelho em sete jogos distintos. Posto isto, a 37ª ronda da época 2020/2021 fica na história como a quarta com mais ordens de expulsão, sendo que o recorde pertence à 16.ª jornada da temporada 2005/2006. Então, os árbitros mostraram 12 cartões vermelhos em seis jogos diferentes, incluindo um embate entre o Racing e o Málaga, a 18 de dezembro, em que só 18 elementos terminaram a partida.