Uma espécie de Yaya Touré: Barcelona interessado em Amadou Onana

Amadou Onana, craque do Everton, tem 22 anos muito futebol nos pés. De acordo com o 'Footmercato', o jogador de origem senegalesa e naturalizado belga é seguido com muita atenção pelo Barcelona.

O médio é visto pela direção dos catalães como um médio moderno e com características semelhantes às de Yaya Touré, que brilhou forte na Catalunha, antes de rumar ao Manchester City.

Contudo, a hipotética transferências, que deverá rondar os 50 milhões de euros, não deverá avançar tão cedo. O Everton foi castigado com a dedução de 10 pontos na Premier League e tem uma luta árdua até final da temporada. Uma transferência apenas seria possível no verão de 2024.