Umtiti condenado a pagar 33 mil euros por danos em casa arrendada

Samuel Umtiti foi esta terça-feira condenado a pagar uma indemnização de 33 mil euros devido a danos causados na casa que tinha arrendada em Barcelona, na luxuosa zona de Sant Just Desvern, segundo aponta a imprensa espanhola.





De acordo com a informação adiantada, em causa esteve a forma como o jogador do Barça deixou o imóvel quando se mudou para outra propriedade, já que uma inspeção detetou "falta de manutenção e muito pouco cuidado no uso de mobiliária, eletrodomésticos, piso, teto, paredes e jardim da casa".Deste valor, refira-se, o jogador francês já tinha pago 14 mil euros, estando agora condenado a acrescentar os restantes 19 mil para saldar a sua dívida nesta matéria.