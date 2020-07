Samuel Umtiti não deverá jogar mais esta época. O central estará indisponível devido a lesão no joelho, ficando de fora das escolhas do técnico do Barcelona, Quique Setién.





Segundo o AS, o central francês de 26 anos, recusa-se a tratar a lesão na sala de operações. Sabendo que uma possível cirurgia o afastará definitivamente do resto da temporada, o jogador pretende manter vivas as esperanças de estar disponível para a disputa da Liga dos Campeões.A insistência do jogador aumentou a gravidade da lesão. O francês iniciará agora um processo de recuperação mais conservador. Contudo, os responsáveis do departamento médico não acreditam que o central possa estar disponível em breve.