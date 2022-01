Vacina contra a Covid-19 pode trazer problemas à Supertaça Espanhola

A partir de quarta-feira (e até domingo), os principais clubes espanhóis vão mudar-se para a Arábia Saudita, para a disputa de uma Supertaça que poderá dar polémica... fora do campo. Tudo por causa da vacina contra a Covid-19, que tanto deu que falar nos últimos dias por conta da situação de Novak Djokovic e a sua entrada rejeitada na Austrália. E o problema é em tudo similar ao vivido pelo sérvio nos Antípodas: para entrar na Arábia Saudita é necessário estar vacinado e há alguns jogadores, segundo a 'Marca', não cumprem esse requisito. O diário espanhol não adianta nomes, nem o número de jogadores em causa (diz apenas que são "muito poucos"), mas deixa claro que a situação poderá ser complicada de gerir.De resto, na Arábia Saudita as medidas nesta altura são bastante apertadas e os clubes já estão avisados de que os seus movimentos e contactos terão de ser mínimos. No país, refira-se, de momento existe obrigatoriedade de utilização de máscara tanto em ambientes interiores como exteriores.O primeiro jogo desta Supertaça Espanhola está marcado para quarta-feira, pelas 19 horas, com um Superclássico entre Barcelona e Real Madrid. Um dia depois, na segunda meia-final, será a vez do At. Madrid defrontar o Athletic Bilbao, também à mesma hora.