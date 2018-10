Valdano arrasa jogadores do Real Madrid: «Há quem ache que tem autoridade para fazer o que quiser»

Um dia depois daem Camp Nou (5-1), há muitos jogadores que não escapam às críticas. Gareth Bale é um desses casos. Jorge Valdano, antigo jogador e dirigente dos blancos, falou ao 'El Transistor' da 'Onda Cero' e à Rádio Marca para deixar alguns reparos ao galês."Continuamos a medir o Bale pelo seu preço e o preço deixou-nos com a ideia que é um craque mundial. Mas os últimos cinco anos não são coerentes com aquilo que o Real Madrid pagou por ele. Todas as temporadas pode fazer o golo do ano e então há que aplaudir o golo do ano", começou por dizer."O Bale estava encarregue de seguir o Jordi Alba e aos sete minutos acabou a concentração. Aos sete minutos, o Alba foi sozinho. Primeiro respeitam as indicações, mas depois há jogadores, como o Bale, que acham que têm a autoridade de fazer o que lhes apetece e isso às vezes vai contra o coletivo", disse.Também Isco não fugiu às críticas de Valdano, dizendo que com Antonio Conte (apontado como sucessor de Julen Lopetegui), o espanhol não vai poder jogar onde quiser."Começou na esquerda e terminou onde lhe apeteceu e aí joga muito bem futebol, mas não vai poder jogar onde quiser com um treinador como Conte", referiu.