"Ele vomitava por excesso de responsabilidade e ninguém pode acusá-lo de fraqueza, antes pelo contrário! Ele é um símbolo de coragem, mas o relacionamento com o público não é uma tarefa menor e logicamente coloca alguma pressão. Em alguns isso manifesta-se a vomitar, outros dormem mal na noite anterior e este miúdo [André Gomes] não consegue relacionar-se com o jogo de uma forma natural", referiu.Ainda há poucos dias, recorde-se, Per Mertesacker, defesa do Arsenal, reconheceu que antes dos jogos