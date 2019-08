Valencia anuncia contratação de Mangala

O Valencia anunciou esta segunda-feira a contratação de Eliaquim Mangala. Num curto comunicado no seu site oficial, o emblema che revela que chegou a um princípio de acordo com o defesa para as próximas duas temporadas, ficando apenas a faltar alguns documentos para fechar a transferência.





Mangala chegou ao Manchester City em 2014/15, proveniente do FC Porto. Depois de duas boas épocas nos citizens, o francês foi perdendo espaço e foi emprestado a Valencia e Everton. Agora, Mangala regressa ao Mestalla.