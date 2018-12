Valencia anuncia plano específico de recuperação para Gonçalo Guedes

Gonçalo Guedes vai ser submetido a um plano específico de recuperação e falhará o jogo de quarta-feira com o Manchester United, treinado por José Mourinho, para a Liga dos Campeões, anunciou esta segunda-feira o Valencia."Dentro do plano de recuperação estabelecido, o jogador Gonçalo Guedes não irá exercitar-se nos próximos dois dias e, portanto, não estará disponível para o jogo de quarta-feira", explicou o clube espanhol, que conta com outro jogador português no plantel, o defesa Rúben Vezo.Esta temporada, Gonçalo Guedes, de 22 anos, falhou devido a lesão quatro encontros, dois para a liga espanhola, um para a Taça do Rei de Espanha e outro para a Liga dos Campeões e ficou também impossibilitado de representar a seleção portuguesa no jogo na Polónia, para a Liga das Nações, e num particular na Escócia.