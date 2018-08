Depois de uma temporada 2017/18 de grande nível, o avançado Rodrigo continua em destaque na pré-época do Valencia, com exibições que têm naturalmente chamado a atenção dos gigantes do futebol europeu. Interessados são vários, mas quem quiser levar o ex-Benfica terá de abrir os cordões à bolsa e deixar no Mestalla um cheque chorudo, segundo garantiu este sábado o técnico Marcelino Toral."A ideia é começar a época com Rodrigo. Sabem que há uma cláusula e o clube que o quiser terá de pagá-la. Se vier um clube e o jogador quiser sair, o que podemos fazer? Mas isso não me preocupa muito, porque se isso acontecer pouco poderei fazer para mudar a situação", disse o técnico dos che, pouco depois do triunfo sobre o Everton , num encontro no qual o avançado fez dois golos, sendo decisivo na vitória por 3-2.Contratado em 2015 ao Benfica, a troco de 30 milhões de euros, Rodrigo tem contrato com o Valencia até 2022.

Autor: Fábio Lima