Valencia caminha sobre brasas

Após anos de investimentos avultados e objetivos ambiciosos, o histórico Valencia atravessa um dos momentos mais conturbados da sua história. As dificuldades financeiras, o insucesso desportivo e o reboliço social que gravita em torno do clube foram ‘tiros’ no projeto do multimilionário Peter Lim, que estará a ser pressionado para vender as suas ações. O empresário italiano Andrea Radrizzani, dono do Leeds, está interessado em comprar o clube e já terá contactado Lim, com quem mantém uma estreita relação, sobretudo depois do negócio Rodrigo (o ex-Benfica trocou o Valencia pela formação inglesa, este verão).

“Temos a ambição de construir um grupo de clubes que possam ter sinergias com o Leeds. Queremos um modelo centrado no futebol europeu, por isso olhamos para Espanha, Portugal, França ou Itália. Não temos pressa, avançaremos quando surgir a oportunidade certa”, disse Radrizzani, recentemente.

Contudo, a concretização deste negócio não se afigura tão simples assim. Segundo a imprensa espanhola, Lim nunca aceitará abrir mão da sua parte por menos de 200 milhões. A juntar a este valor, o futuro comprador terá ainda de arcar com cerca de 500 M€ em dívidas. Trata-se de valores astronómicos que afetam a viabilidade da operação.

Entretanto, o Valencia lá vai caminhando sobre brasas e a época desportiva está, naturalmente, hipotecada. O clube é apenas 8º classificado e nem sequer disputa as provas europeias, algo que poderia gerar algum desafogo financeiro.



Um mercado nunca visto



Desde que Peter Lim se tornou acionista maioritário do Valencia, em 2014, que o clube não via um mercado de transferências assim. A turma che não fez contratações e ainda viu sair as principais referências, casos de Rodrigo, Ferran Torres, Coquelin e Parejo. Após esta abordagem, o técnico Javi Gracia ameaçou mesmo bater com a porta. Tiago Mendes, que recentemente se desvinculou do V. Guimarães, até já foi apontado ao cargo.



Ao longo dos anos, Peter Lim tem avançado para negócios chorudos, alguns pela mão do empresário Jorge Mendes. A época 2015/16 é um bom exemplo. Nessa temporada, o Valencia gastou perto de 150 M€, com 65 dos quais a serem depositados nos cofres do Benfica, devido às contratações de Rodrigo, André Gomes e João Cancelo.