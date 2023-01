O Valencia confirmou a saída de Gennaro Gattuso do cargo de treinador com efeitos imediatos. O técnico italiano, de 45 anos, resistiu aos meus resultados.Gattuso estava desde o inicio da temporada ao serviço do emblema che, que ocupa o 15º lugar da La Liga, com apenas 20 pontos ao cabo de 18 jornadas.A formação onde alinham os portugueses André Almeida e Thierry Correia venceu apenas um dos últimos seis encontros.