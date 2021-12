Valencia, de Thierry, Guedes e Hélder Costa, surpreendido em casa pelo Espanyol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Valencia, com Thierry Correia, Gonçalo Guedes e Hélder Costa, foi hoje surpreendido em casa pelo Espanyol (2-1) e falhou o 'assalto' aos lugares da Liga dos Campeões, no arranque da 19.ª jornada do campeonato espanhol de futebol.

Correia, Guedes e Costa foram titulares e estavam em campo quando o central paraguaio Alderete deu vantagem à equipa 'che', aos 51 minutos, num lance com assistência do internacional angolano Hélder Costa, extremo que chegou a representar a seleção portuguesa em jogos particulares.

Com um triunfo, o Valencia subiria provisoriamente ao quarto lugar da prova, que dá acesso à 'Champions', mas o Espanyol acabou por dar a volta ao marcador nos minutos finais e somar o primeiro triunfo fora de portas esta época no campeonato.

Aos 83 minutos, Duro foi expulso para a equipa da casa e Raúl de Tomás, ex-avançado do Benfica, converteu com sucesso uma grande penalidade, relançado o Espanyol na partida.

Pouco depois, aos 88 minutos, Puado confirmou mesmo a 'remontada' da formação catalã, resultado que deixa o Espanyol num confortável nono lugar, a dois pontos do Valencia, oitavo.