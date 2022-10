Valencia desperdiça penálti aos 90'+12 e empata diante do Sevilha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Empate entre Sevilha e Valencia, em encontro da 10ª jornada de La Liga.





Um duelo que começou com um golo de Cavani, que aos 6 minutos inaugurou o marcador, assinando assim o terceiro golo em dois jogos.

A turma visitante bem tentou aumentar a contagem, mas os sevilhanos não vergaram e conseguirma um precioso ponto aos 86', quando Lamela fez mexer as redes da baliza contrária.

Aos 90'+12, houve ainda oportunidade para o Valencia vencer, depois de um penálti de Salas, que acabou expulso. Contudo, Gaya permitiu a defesa de Bono.

O Valencia está neste momento no 8º lugar, com 15 pontos, ao passo que o Sevilha é 11º, com 10 pontos.

Samuel Lino foi titular e saiu aos 63', cedendo lugar a Justin Kluivert.