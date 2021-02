Valencia e Levante disponibilizam estádios para vacinação contra a Covid-19

O Valencia e o Levante colocaram os respetivos estádios à disposição das autoridades para serem utilizados como centros de vacinação em massa contra a Covid-19 na região de Valência.

Segundo a 'Marca', os dois emblemas, que pertencem a um dos municípios com maior densidade populacional da Comunidade Valenciana, aguardam agora uma resposta das autoridades sobre uma utilização do Estádio Cidade de Valência (Levante) e do Mestalla (Valencia).





Nas próximas duas semanas a região vai receber mais de 550 mil doses de vacinas contra a Covid-19 e a previsão é que até final de março mais de 300 mil pessoas possam ser vacinadas com duas doses. Em abril deverá iniciar-se a vacinação em massa.