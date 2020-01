Valencia empata no último suspiro diante do Valladolid

O Valencia falhou este sábado o assalto ao quarto lugar da Liga espanhola, mas 'salvou' um ponto na visita ao Valladolid, ao alcançar o golo do empate 1-1 em tempo de compensação, em jogo da 18.ª jornada.

Sergio Guardiola colocou a equipa da casa em vantagem aos 83 minutos e, quando tudo apontava para a primeira vitória do Valladolid nos últimos seis jogos, os valencianos, ainda sem o internacional português Gonçalo Guedes, lesionado, chegaram ao empate aos 90+4, por intermédio de Manu Vallejo.

O Valencia, que somou o segundo empate seguido na prova, mantém-se no sétimo posto, com 28 pontos, tendo falhado a subida provisória ao quarto lugar, ocupado pelo Getafe, com 30, que perdeu por 1-0 no reduto do Villarreal.