Valencia falha penálti aos 90'+5 e cede empate com a Real Sociedad aos... 90'+11

O Valencia, com o internacional português Gonçalo Guedes no onze titular, teve tudo para arrancar o campeonato com um triunfo sobre a Real Sociedad, mas acabou por perder dois pontos nos últimos segundos do encontro disputado no Mestalla.





Kevin Gameiro adiantou o conjunto che, aos 58 minutos, e teve a possibilidade de bisar e selar a vitória, aos 90+5, mas falhou uma grande penalidade.O 'golpe de teatro' surgiu quando Francis Coquelin colocou a mão à bola dentro da área e permitiu que Mikel Oyarzabal empatasse o jogo de grande penalidade, aos 90+11 minutos.