No lo digáis muy alto que os van a sancionar. https://t.co/OrfQ75IUL2 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 8, 2022

O Valencia deixou na sua conta oficial do Twitter um lamento, depois do jogo de ontem com o Real Madrid, que a formação 'che' perdeu por. A equipa de Gonçalo Guedes deixou recados à arbitragem e Gerard Piqué, central do Barcelona, não se coibiu de deixar um conselho."Os roubos em Madrid começam a ser repetitivos", escreveu o clube de Valência, acrescentando a hashtag da conhecida série 'La Casa de Papel'.Piqué respondeu, deixando um conselho, em tom irónico: "Não digam isso muito alto que vão castigar-vos."