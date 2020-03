Valencia teve um total de 25 elementos infetados com o coronavírus

A Radio Marca avança esta sexta-feira que um total de 25 elementos do Valencia, 10 jogadores e 15 trabalhadores do clube, foram infetados com o novo coronavírus. Este será o balanço de todos os testes feitos há pouco menos de duas semanas a todos os elementos do plantel che, na sequência da viagem a Milão para defrontar a Atalanta, num jogo que ficaria posteriormente conhecido em solo italiano como uma autêntica "bomba biológica".





Destes 25 casos reportados pela Radio Marca apenas se sabe a identidade de três dos jogadores afetados (Eliaquim Mangala, Ezequiel Garay e José Luis Gayà), sendo que tudo leva a crer que os restantes se manterão no anonimato. Aliás, esses três casos apenas foram públicos porque os jogadores em causa o anunciaram nas redes sociais.