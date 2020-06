Valencia 'utiliza' Gonçalo Guedes para ironizar em relação ao VAR

Clube que tem sido dos mais críticos das decisões do VAR na presente temporada, em especial no pós-retoma, o Valencia recorreu esta manhã ao Twitter para deixar uma indireta às autoridades, utilizando para tal uma foto de Gonçalo Guedes a fazer um sinal de vitória. Na partilha, o clube che colocou como legenda "a VAR o que passará esta tarde", numa alusão ao duelo com o Eibar, que se disputa a partir das 18 horas.





A VAR qué pasa esta tarde pic.twitter.com/GuqWT2yvwj — Valencia CF #AMUNTWorld (@valenciacf) June 25, 2020

Depois, a propósito da viagem rumo a Eibar, o clube voltou a atacar, agora com a mensagem "VARmos pela vitória", que curiosamente até recebeu uma resposta bem humorada dos bascos. "Serão bem-vindos a EiVAR, mas os 3 pontos vão ficar em casa", atirou o conjunto do Ipurua.