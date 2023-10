Valencia vence Cadiz com Thierry Correia a fazer esta assistência de letra

O Valencia venceu esta segunda-feira na receção ao Cadiz 2-0, na 10.ª jornada da Liga espanhola, com o internacional sub-21 português Thierry Correia a fazer a assistência, de 'letra', para o segundo golo dos valencianos.A equipa da casa colocou-se em vantagem logo aos quatro minutos, pelo lateral esquerdo José Gaya, que fez um 'chapéu' ao guarda-redes do Cadiz, o argentino Conan Ledesma, após um passe do médio marroquino Selim Amallah.

O Cadiz daria um 'tiro no pé' aos 22 minutos, quando o médio Robert Navarro foi expulso com cartão vermelho direto, na sequência de uma entrada à margem das leis sobre um adversário.

Como se não bastasse à equipa andaluz, o Valencia chegou ao segundo golo três minutos depois, aos 25, pelo avançado Hugo Duro, após uma jogada do internacional sub-21 português, Thierry Correia, pelo flanco direito, que tentou o remate de 'letra', mas a bola ainda foi desviada pela luva do guarda-redes Conan Ledesma, antes de Hugo Duro, de cabeça, a enviar para o fundo das redes.

Com esta vitória, o Valência subiu aos oitavo lugar da Liga, com 14 pontos, mas quem lidera é o Real Madrid, com 25 pontos, os mesmos do Girona, 'equipa sensação' até ao momento e segundo classificado, enquanto o FC Barcelona é terceiro, com 24, enquanto o Cadiz é 16.º, com nove.