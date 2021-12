Valladolid arrasa comportamento de Gonzalo Plata: «Atitudes que atentam contra os nossos valores»

Pregunta las novedades de hoy y ya te desayuno con el accidente automovilístico de Gonzalo Plata pic.twitter.com/mhPA7JAZhb — Alex Francisco (@alexfranciscosa) December 8, 2021

O Valladolid confirmou, em comunidado, o acidente que envolveu Gonzalo Plata e condenou o comportamento do jogador que está emprestado pelo Sporting ao clube espanhol."O Real Valladolid deplora o comportamento do seu jogador, Gonzalo Plata, que, tendo em conta as informações recebidas, esta madrugada sofreu um acidente de viação no centro da cidade. Preservando a intimidade do jogador, o clube reserva-se a tomar as medidas disciplinares oportunas e abrirá o processo correspondiente quando tiver toda a informação. Lamentamos de igual modo as lesões sofridas pelas pessoas que estiveram envolvidas no acidente, as quais, por sorte e em função das informações de que dispomos, se encontram bem. Independentemente da responsabilidade individual do jogador, e sem prejuízo das medidas que Justiça tomar a este respeito, o regulamento interno e o Código de Conduta do clube, são claros sobre este tipo de atitudes, que atentam contra os nossos valores como instituição", pode ler-se.E conclui: "Aproveitamos para recordar os perigos que representam a imprudência, consumo de álcool, otras substâncias, os despistes e, en suma, a condução sem prestar a devida atenção e respeito pelas regras, assim como o compromisso inequívoco do clube para preservar os seus princípios e valores elementares".