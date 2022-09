Valladolid derrota Almería com golo nos descontos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Valladolid derrotou esta segunda-feira o Almería por 1-0, no fecho da quarta jornada da Liga espanhola de futebol, com um golo do israelita Shon Weissman, já em período de descontos.

O golo do internacional israelita, que alinhou na última meia hora, apareceu somente no minuto 90+3, a 'resolver' para os anfitriões um jogo que parecia destinado a terminar empatado.

As duas equipas continuam abaixo da segunda metade da tabela, com o Valladolid a subir a 16.º, com quatro pontos.

Com o mesmo número de pontos, mas em 13.º, segue o Almeria, que hoje contou na equipa com os portugueses Samú Costa e Dyego Sousa.