Valladolid recusa testes ao coronavírus: «Há quem precise mais do que nós»

Numa altura em que Espanha passa por momentos cada vez mais complicados devido ao surto do coronavírus, o Valladolid tomou esta semana a decisão de prescindir da possibilidade de testar todo o seu plantel, já que no seu entender há quem precise mais do que os seus jogadores.





"A Liga colocou-nos à disposição essa possibilidade, mas não o fizemos por critério médico e social. Nenhum jogador apresenta sintomas e acreditamos que há quem tenha menos benefícios e mais necessidades. São eles quem deve ter prioridade", explicou David Espinar, diretor do gabinete de presidência do clube.O gesto do Valladolid surge na sequência de críticas feitas pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que considerou ser "ilegal, pouco solidário e antipatriota" a decisão da Liga em colocar à disposição dos clubes a possibilidade de testarem todos os seus elementos. "Há pacientes cuja vida está em risco, que necessitam do teste e não faz qualquer sentido que se utilizem para este fim. Esta medida é de quem não conhece a realidade. Temos de estar isolados e apenas nos movermos por casos excecionais, como para trabalhar. Os jogadores têm de estar isolados", explicou Luis Rubiales.