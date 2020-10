Valladolid rendido a Jota: «21 anos de atrevimento e muita magia»

O Real Valladolid anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Jota por empréstimo válido por uma temporada do Benfica, sem opção de compra incluída.

No momento do anúncio, o emblema espanhol, que milita no principal escalão de futebol, definiu o jovem internacional sub-21 português como um jogador com "21 anos de atrevimento e muita magia".